Alger s'inquiète des conséquences de l'intervention turque en Libye

Des militaires, le visage fermé, le casque enfoncé sur le visage, sont transportés à bord d'un hélicoptère qui survole de nuit une base pétrolière. D'autres rampent dans le désert avant d'attaquer un ennemi invisible. Dans un clip bien léché de véhicules filant à toute allure vers leur base et de soldats déterminés dans leur tenue de camouflage couleur sable, les images inédites de l'armée algérienne à la frontière avec la Libye, diffusées dimanche à une heure de large audience, disent combien les autorités cherchent à sensibiliser l'opinion sur la situation sécuritaire en Libye. Car Alger, qui rappelle dès qu'elle en a l'occasion sa position contre toute intervention étrangère, voit d'un mauvais ?il le déploiement de militaires turcs en Libye en soutien au Gouvernement d'union nationale (GNA) contre le maréchal Haftar.Le président Abdelmadjid Tebboune, qui a reçu ce lundi Fayez al-Sarraj, le Premier ministre libyen du GNA, aura aussi sans doute plaidé auprès de son interlocuteur pour l'option que défend l'Algérie depuis le début du conflit : la paix négociée avec toutes les parties assises autour de la table.Lire aussi Comment l'Afrique voit-elle le projet turc d'intervention en Libye ?« Un nouveau souffle à la diplomatie »Fayez al-Sarraj ? arrivé à Alger avec son chef de la diplomatie, Mohamed Taher Siala, et son ministre de l'Intérieur, Fathi Bachagha, désormais célèbre pour sa phrase « Si tripoli tombe, Alger et...