Alexy Bosetti : "Aux États-Unis, les planètes sont alignées pour que ça pète"

Entre deux plongeons dans sa piscine et quelques courses à El Paso (Texas), le Niçois vit une saison bien particulière. Avec le soulèvement à la suite de la mort de George Floyd, la pandémie de coronavirus et l'arrêt de l'USL Championship (la D2 américaine), l'attaquant de 27 ans pourrait retraverser l'Atlantique bien plus vite que prévu. Quelques semaines après avoir aidé les soignants niçois en mettant aux enchères l'une de ses tuniques du Locomotive d'El Paso, il pense même à un retour sur les bords de la Méditerranée, en Italie...

Chez nous, il n'y a rien ou presque, il n'y a que des Mexicains ici. C'est calme. Je vis dans un endroit où tu te crois au Mexique, de chez moi je vois ce qu'il se passe de l'autre côté de la frontière, la ville est coupée en deux, donc je ne suis pas loin du mur. 85% de la population est hispanique, latino et 3% afro américaine. Il y a eu un petit truc avec une vingtaine de personnes dimanche après-midi, mais rien de dingue.Pourtant à El Paso, les flics ne rigolent pas, tu es à la frontière, c'est tendu. Mais c'est aussi l'une des 25 villes les plus sûres du pays, donc on ne retrouve pas forcément ces problèmes-là.Dans les villes plus importantes comme Chicago ou New-York où il y a de grosses communautés noires, ça bouge davantage, c'est vrai. J'ai aussi parlé avec mon pote Nicolas Benezet à Denver, mais il habite un peu dans un endroit reculé de la ville, il n'a pas vu grand-chose. Mais quand je vois les Gilets jaunes en France, je me dis qu'aux États-Unis, il n'y aurait pas 80 semaines de manifestation ou de chaos. Trump essaye de faire un peu au mieux là, mais il n'a pas le même pouvoir qu'en France. Ici, c'est très fédéral, et pour l'instant, il est verrouillé. Les autorités essayent d'éviter de nouveaux morts, mais à un moment donné, il faudra s'arrêter. Même si je comprends la population. Les planètes sont alignées aux États-Unis pour que ça pète. Entre le chômage et le coronavirus, la mort de George Lire la suite de l'article sur SoFoot.com