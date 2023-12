Alexis Sánchez déjà sur le départ ?

Un petit retour et puis s’en va ?

Revenu à l’Inter l’été dernier, Alexis Sánchez pourrait déjà faire ses valises. Barré par Marcus Thuram et Lautaro Martinez, l’attaquant chilien n’a disputé que 12 matchs depuis le début de la saison, pour seulement cinq titularisations et à peine 440 minutes sur le terrain. De quoi s’interroger sur la suite, et ça tombe bien : alors qu’il serait déjà suivi par des clubs américains et mexicains, Marcelo Gallardo himself aurait décroché son téléphone pour vendre le projet d’Al-Ittihad au joueur d’après El Deportivo . L’Argentin, qui a signé en Arabie saoudite « pour un travail de long terme » , pourrait ainsi associer l’ex-Barcelonais avec l’ex-Madrilène Karim Benzema.…

QB pour SOFOOT.com