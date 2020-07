Alexis Sánchez, de retour en forme à l'Inter et toujours debout

Meilleur joueur de l'Inter depuis la fin de la pause sanitaire, le Chilien Alexis Sánchez (prêté par Manchester United jusqu'au début du mois d'août) s'arrache match après match pour que la direction du club italien prolonge son bail en Lombardie. Pas mal, pour un type qu'on disait sportivement mort et enterré depuis son passage ectoplasmique chez les Red Devils.

AS Rome Inter le 19/07/2020 à 21:45 Serie A

L'homme qu'on n'attendait plus

Là-bas aussi, on l'appelait. Recruté à 18 piges par l'Udinese, Alexis Sánchez avait rapidement justifié le surnom hérité de ses années chiliennes pour émerveiller cinq ans durant la Serie A. Avant de s'envoler pour le Barça, en 2011. Huit ans plus tard, à 30 ans passés et au moment de rejoindre l'Inter au dernier mercato estival, la magie de l'ex-gamin prodige semblait s'être estompée.Qu'est-ce que lespouvaient bien retirer d'un type dont le talent et la confiance semblaient avoir été siphonnés par Manchester United, alors mortifère ? Quelques tours de passe-passe, deux/trois effets de manche en forme d'entrée en jeu et basta. Voilà ce que semblait augurer le prêt du Chilien, en Lombardie. Mais ça, c'était avant que l'ancienne se retape physiquement et empile les passes décisives depuis la reprise de la Serie A fin juin.Une résurrection, du genre inespérée. Mi-octobre dernier, le Chilien qui avait seulement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com