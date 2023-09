information fournie par So Foot • 29/09/2023 à 13:53

Alexis Saelemaekers prend deux jaunes en cinq secondes

Une super acclimatation.

Toujours propriété de l’AC Milan mais en prêt à Bologne depuis quelques semaines, Alexis Saelemaekers n’arrête pas de se faire remarquer, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Alors que son équipe jouait sur le terrain de Monza ce jeudi (0-0), le joueur belge, entré en jeu à la 59 e minute pour sa deuxième apparition avec les Rossoblù , a écopé à la 87 e d’un premier carton jaune pour un coup de coude… Avant d’en prendre un second cinq secondes plus tard, pour avoir joué au con en applaudissant ironiquement l’arbitre. Il a donc logiquement été exclu de ce match terne, et n’a pas pu aider son équipe à aller chercher la victoire. Bologne est désormais treizième de Serie A.…

ARL pour SOFOOT.com