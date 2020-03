Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alexis Pinturault remporte le Géant et prend la tête du général Reuters • 02/03/2020 à 14:33









Alexis Pinturault remporte le Géant et prend la tête du général par Samuel Martin (iDalgo) Il a récidivé. Après le combiné hier, Alexis Pinturault enchaîne avec une nouvelle victoire sur les pentes d'Hinterstoder sur le slalom géant. Grâce à ce nouveau succès, il prend la tête du classement général de la Coupe du Monde en prenant 26 points d'avance sur le Norvégien Aleksander Kilde, seulement sixième de la course (+1'34). Il faut dire que le Tricolore avait déjà mis ses concurrents à distance au terme de la première manche disputée ce matin. A la moitié de l'épreuve, il compte 90 centièmes de seconde d'avance sur le Croate Zubcic. Un écart que ce dernier ne parviendra à inverser dans le second acte en début d'après-midi. Pourtant auteur d'une meilleur deuxième descente, il comblera seulement 45 secondes et devra s'avouer vaincu à l'arrivée. Henrik Kristoffersen complète le podium en accumulant un retard de +0'72 sur le Français.

