Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alexis Pinturault remporte le géant à Garmisch-Partenkirchen Reuters • 02/02/2020 à 15:13









Alexis Pinturault remporte le géant à Garmisch-Partenkirchen par Samuel Martin (iDalgo) Alexis Pinturault se régale de nouveau en Allemagne ! Après un premier succès en 2013 sur les pentes de Garmisch-Partenkirchen, le skieur français a récidivé ce dimanche en effectuant deux manches très solides. Après un premier acte terminé à la 4e place, le natif de Courchevel a écoeuré tous ses concurrents en début d'après-midi pour venir lever les bras dans ce géant pour signer sa quatrième victoire de la saison après Solden, Val d'Isère et Bormio. Il devance le Suisse Loïc Meillard (+0'16) et le Norvégien Leif Kristian Nestvold-Haugen (+0'24) et redevient le dauphin d'Henrik Kristoffersen, seulement 6e aujourd'hui, au classement général de la Coupe du Monde. Pour les autres français, Victor Muffat-Jeandet termine à la 8e place (+0'80) quand Mathieu Faivre doit se contenter de la 12e position (+1'20).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.