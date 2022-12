Alexis Mac Allister n'a pas raté l'avion

Fils de Carlos Javier Mac Allister, qui a joué deux de ses trois matchs avec l'Albiceleste contre l'Australie en 1993, Alexis Mac Allister, milieu de terrain de Brighton, s'est déjà fait une place de choix dans le onze de Lionel Scaloni. Pas mal pour un type appelé à la dernière minute pour remplacer Giovani Lo Celso.

Argentine Australie Le 03/12/22 à 20h Diffusion sur

Lors du match contre la Pologne , Alexis Mac Allister était partout. À la récupération, au pressing, entre les lignes, et même dans la surface adverse. Un milieu de terrain au volume de jeu impressionnant qui s'est parfaitement intégré au système de Lionel Scaloni, lequel l'a emmené au Qatar à la suite de la blessure de Giovani Lo Celso. Mac Allister a fait mieux que le remplacer numériquement, permettant aux siens de se qualifier pour les huitièmes de finale, et provoquant le destin ; car 29 ans avant lui, son patriarche Carlos Javier a affronté deux fois l'Australie. À l'époque, l'arrière gauche de Boca s'incruste dans le groupe d'Alfio Basile pour les deux matchs de barrages pour le Mondial 1994, contre lesde Graham Arnold. Le moment choisi par Maradona pour faire son grand retour, et par Carlos Mac Allister pour offrir à l'Argentine un de ses moments de télévision les plus mythiques. Après le nul en Océanie (1-1), qui qualifia l'(le Rouquin en VF) donne une interview face cam dans les vestiaires, alors qu'il est nu comme un ver. Ce qui ne l'empêchera pas de revenir en sélection un mois plus tard, pour son troisième et dernier match avec son pays. La faute à un River-Boca où Ariel Ortega l'a fait danser toute la rencontre, poussant Basile à lui préférer José Chamot pour le Mondial aux USA. Difficile à avaler pour Carlos, qui prendra sa retraite en 1998, année de… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com