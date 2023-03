Alexis Flips : « Ce que je préfère, c’est les caviars »

Si Will Still et le Stade de Reims font causer dans l'Europe entière, c'est en grande partie grâce à un discret milieu de terrain, rouage essentiel de la machine champenoise : Alexis Flips. À 23 ans, l'ex-pépite du LOSC a choisi la Champagne pour s'épanouir. Logique pour quelqu'un qui veut juste servir des caviars.

La série d’invincibilité incroyable du Stade de Reims a pris fin dimanche soir face à l’OM. Pas trop mal à la tête ?

Dans la tête, quand tu revois les images, c’est dommage. On a eu des occasions, des poteaux, on n’est pas passé loin. On a vraiment titillé le grand Marseille, mais on tombe la tête haute. La série était folle (19 matchs d’invincibilité, NDLR) , on a déjà écrit l’histoire, c’est beau tout ça, et maintenant on se remet au travail. Mais cette série ne nous mettait pas la pression. De toute façon, si tu veux une grande carrière, dans des grands clubs, et que tu ne supportes pas cette petite pression-là au Stade de Reims, c’est compliqué……

Propos recueillis par Adrien Hémard-Dohain pour SOFOOT.com