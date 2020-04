Alexis Arragon : "J'avais pensé à Marius Trésor, mais je ne mange pas de céréales"

Jeune prof d'EPS confiné chez lui, Alexis Arragon a comblé son manque de foot en concoctant un improbable avant-match de finale de C1 qui cumule plusieurs centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux. Premier surpris de ce succès, ce grand fan du FC Nantes décrit les coulisses de sa vidéo et raconte sa passion pour les jeux de mot.

"J'ai ressorti des objets dont je ne me sers jamais. Le bandeau Ouest France pour faire "Björn Bjorg", je t'avouerais que, même si je fais aussi du tennis, je ne suis pas adepte."

Franchement, ça va. Je suis tranquille dans mon appartement avec ma copine, près de Nantes. Je m'attendais à ce que ça paraisse plus long, mais le fait de faire des petits challenges, ça aide à passer le temps. Je n'ai pas l'impression d'être en confinement depuis 24 jours.J'ai 24 ans, et j'ai fini mes études l'année dernière. Aujourd'hui, je suis prof d'EPS contractuel dans un collège de la région nantaise. Je fais partie de ceux dont le boulot n'est pas menacé. Après, c'est compliqué de travailler à distance quand on est prof d'EPS. J'envoie des exercices à mes élèves, mais je ne sais pas comment ils sont confinés. S'ils sont en appartement ou en maison, ce qu'ils ont à disposition chez eux...À l'origine, c'est un défi que je voyais tourner sur Facebook. Je sais que Milner l'a fait, mais je n'ai même pas vu la vidéo. Et puis, un copain m'a identifié vendredi dernier sur une de ces vidéos en me disant :Tout de suite, je me suis demandé comment améliorer le challenge. Je savais qu'il y avait moyen de mettre la barre plus haute, et de ne pas se limiter à onze joueurs. Donc, pourquoi ne pas faire deux équipes ? Au fur et à mesure, l'idée m'est venue de rajouter les spectateurs, l'arbitre et j'ai monté mon scénario en mode finale de Ligue des champions.