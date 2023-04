Alexia Putellas, the Queen is back

Alexia Putellas (FC Barcelona) celebrates after the match following the Women?s Champions League football match between FC Barcelona and Vfl Wolfsburg, at the Camp Nou stadium in Barcelona, Spain, Friday, April 22, 2022. Foto: Siu Wu. - Photo by Icon sport

Absente des terrains depuis le 5 juillet dernier en raison d'une rupture du ligament croisé antérieur, Alexia Putellas fait son grand retour dans le groupe du FC Barcelone plus de neuf mois après. La meilleure joueuse du monde revient au meilleur des moments : pour une demi-finale retour de Ligue des champions face à Chelsea, au Camp Nou.

70 000 supporters sont attendus ce jeudi au Camp Nou pour la demi-finale retour de la Ligue des champions contre Chelsea. Ou peut-être un peu plus. La nouvelle de ce mercredi midi a réveillé les supporters du Barça féminin, et les secteurs de l’enceinte catalane affichent complet un à un : Alexia Putellas is back . La milieu de terrain barcelonaise, ou « la meilleure joueuse du monde » selon la FIFA et France Football , a reçu l’autorisation médicale et fait partie du groupe de Jonatan Giráldez qui affrontera les Blues dans l’espoir d’une qualification pour une nouvelle finale européenne. Le scénario idéal pour la native de Mollet del Vallès, qui pourrait de nouveau enfiler la tunique blaugrana après plus de neuf mois d’absence. La faute à une fichue rupture du ligament croisé antérieur subie lors d’un entraînement le 5 juillet dernier avec la sélection espagnole en plein Euro, qui lui laissait alors très peu d’espoir de revenir d’ici la fin de saison, le temps de récupération d’une telle blessure chez les femmes étant de 10 à 12 mois, pour des raisons physiologiques. Mais le protocole instauré par le FC Barcelone a porté ses fruits, et le club catalan est sur le point de récupérer sa meilleure joueuse au moment fatidique.

Capitaine des tribunes

Entre-temps, ses coéquipières ont gratté un trophée (la Supercoupe d’Espagne) et n’ont perdu qu’un seul match (une défaite 3-1 contre le Bayern à Munich en Ligue des champions). La capitaine du FC Barcelone, elle, n’a pas manqué une occasion de venir les encourager pendant sa longue convalescence, permettant aux médias du coin de suivre les étapes de sa récupération : arrivée au stade avec deux puis une béquille, sans, en boitillant… « Sans aucun doute je serai une supportrice de plus pendant un certain temps et je vivrai, crierai et vibrerai tous les moments depuis les tribunes » , avait-elle promis en annonçant sa blessure sur les réseaux sociaux. Et Lucy Bronze ne peut que confirmer l’engagement sans faille de sa capitaine, avec qui elle n’a pour le moment pas joué u

par Anna Carreau pour SOFOOT.com