Alexandre Saubot ne sera pas candidat à la présidence du Medef

Le président de France Industrie Alexandre Saubot a déclaré lundi l'AFP qu'il ne serait pas candidat à la présidence du Medef, levant un doute sur sa participation dans la course à la succession de Geoffroy Roux de Bézieux.

"J'ai décidé de ne pas me porter candidat à la présidence du Medef. Les enjeux de souveraineté et de réindustrialisation de notre pays sont ma principale préoccupation. Je vais continuer à m'y consacrer pleinement", a déclaré M. Saubot dans un message écrit.

Il a précisé par oral qu'il ne soutenait publiquement aucun des quatre candidats en lice, "puisque France Industrie est un rassemblement de fédérations et que ce sont nos fédérations qui prendront position".

"Mon avis personnel n'est que de peu de chose par rapport au devoir de réserve du président" de France Industrie, a ajouté celui qui avait été en 2018 le principal adversaire de Geoffroy Roux de Bézieux, lequel ne peut pas se représenter après un mandat unique de cinq ans.

Quatre candidats déclarés à ce jour dans la course à la présidence de la première organisation patronale française, qui fédère des entreprises rassemblant plus de 9 millions de salariés, a-t-on appris auprès du Medef.

Il s'agit de l'actuel numéro deux de l'organisation, le président délégué du Medef Patrick Martin, de l'actuelle vice-présidente et porte-parole Dominique Carlac'h, du président délégué de la Fédération française de la sécurité Pierre Brajeux et du président du Medef Alsace Olivier Klotz.