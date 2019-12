Alexandre Polmard : « Un bon morceau de barbaque et du vin, c'est la vie ! »

À l'heure où d'autres prennent le thé, Alexandre Polmard fume un Montecristo et propose un verre de vin. Lui a arrêté (provisoirement) de boire depuis le décès de son père, suivant les conseils de son entraîneur de boxe thaï, le champion Abdoulaye Fadiga. Sur le balcon de son restaurant parisien, il hume l'air doux d'automne entre deux bouffées. Une chose est sûre, à 29 ans, il n'est pas près d'arrêter les soirées cigares, la côte de b?uf et les « paquito » (tradition issue des férias qui consiste à se jeter sur des personnes au sol qui vous portent à bout de bras) en fin de soirée. « Un bon morceau de barbaque et du vin, c'est la vie ! »L'éleveur-boucher, sixième du nom, est aujourd'hui à la tête d'une marque identifiée par certains gourmets et grands chefs comme produisant l'une des meilleures viandes du monde. Si celui qui possède toujours la boucherie familiale de Saint-Mihiel (Meuse) a ouvert des restaurants (à Paris et Nancy), c'est pour ne pas rester seul, avoue-t-il. Car, pour lui, bon vivant rime surtout avec « rigoler ». À l'écouter, les soirées ici sont loin d'être tristes ; on y chante Johnny, Brel, on offre des vins et les tables finissent par se mélanger.Lire aussi Les bons vivants ? Gibier, vin, havane, le menu Dupond-MorettiGénération « healthy »Le régime qu'il réserve à ses meilleurs amis a de quoi faire bondir les diététiciens : « Un kilo de viande, une bouteille de champagne, deux bouteilles...