Alexandre Lacazette valide un possible retour de Samuel Umtiti à l’OL

Oui, mon général !

Alexandre Lacazette voit d’un bon œil le retour d’un ami Samuel Umtiti à Lyon et l’a fait savoir. En conférence de presse avant le match de son équipe face à Reims, le capitaine ne s’est pas retenu de valider cette éventualité : « Ce serait un rêve , a clairement affirmé l’attaquant aux 26 buts en Ligue 1 cette saison. Il a prouvé qu’il était de retour et que son corps le suivait. Tant mieux pour moi et le club s’il revient à Lyon. Je ne sais pas à qui parler pour l’instant (pour échanger sur son retour), mais on essaiera. » …

MLM pour SOFOOT.com