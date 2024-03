information fournie par So Foot • 04/03/2024 à 10:47

Alexandre Lacazette : « Ce n’est pas facile d’aller sur le banc »

Pour ceux qui ne l’avaient pas déjà compris, Alexandre Lacazette n’était pas un grand fan de Fabio Grosso.

Dans un entretien diffusé sur Prime Video avant la défaite de l’OL face à Lens à laquelle il n’a pas participé ce dimanche soir, l’attaquant a vanté les mérites de Pierre Sage : « Il fallait un coach plus proche des joueurs, qui connaît le club et qui comprend un peu comment fonctionne l’équipe, qui sait que tout ne va pas être parfait et qu’il faudra s’adapter à notre situation . Il a su le faire depuis qu’il est là. » …

QF pour SOFOOT.com