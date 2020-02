Alexandre Kateb : « Les États du Maghreb n'échangent pas assez entre eux »

En 2011 éclataient les printemps arabes. Mues par une frustration grandissante des citoyens face à des dirigeants sourds à leurs aspirations émancipatrices, les « révolutions » ont essaimé dans la région. Avec des conséquences politiques et sociales disparates. Si la Tunisie a réussi son pari démocratique, la Libye, elle, a plongé dans le chaos. Mais, depuis quelques années, une autre révolution est en cours. Celle-ci est économique. Les nouvelles technologies, les problématiques environnementales et les préoccupations autour de la gouvernance ont bouleversé les dirigeants maghrébins, les forçant pour certains à revoir leur modèle de développement. Et à se tourner, également, vers d'autres partenaires, moins traditionnels. Où en sont les différents pays du Maghreb sur ces questions ? Existe-t-il, aussi, une dynamique intrarégionale ? Alexandre Kateb, économiste et auteur de l'ouvrage Les Économies arabes en mouvement * a accepté de décrypter la situation au Point Afrique.Le Point Afrique : Pourquoi avoir publié votre livre maintenant ? En est-on à un moment crucial pour les économies du monde arabe ?Alexandre Kateb : Cette publication répond à plusieurs constats. D'abord, celui que j'ai pu faire de retour de mon expérience en Algérie, où j'ai participé aux travaux sur l'élaboration d'un nouveau modèle de développement. J'ai ensuite voulu élargir mon périmètre. En me documentant, je me suis rendu compte que d'autres...