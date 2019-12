Alexandre Benalla renonce à briguer la mairie de Saint-Denis

Après avoir côtoyé de très près de nombreux hommes politiques, Alexandre Benalla s'était sans doute dit qu'il pourrait lui aussi s'y mettre. L'ancien garde du corps avait, ces dernières semaines, laissé planer le doute sur une hypothétique candidature à la mairie de Saint-Denis. Finalement, le personnage clé des événements de la place de la Contrescarpe renonce à se présenter aux prochaines municipales, dans la sous-préfecture de Seine-Saint-Denis, révèle Le Journal du dimanche.Lire aussi Benalla au « Point » : « Je suis borderline, c'est vrai »Pourtant, Alexandre Benalla avait multiplié les sorties et les petits signes en ce sens. Début octobre, il avait confié à l'Obs : « Pour l'instant, je réponds simplement à des sollicitations. Mais je ne m'interdis rien ». Une déclaration qu'il avait accompagnée sur Twitter d'un montage où il apparaît en habits de maire avec la mention « Mars 2020... not Le Gorafi ».Beaucoup de bruit pour rienLe 13 novembre dernier, l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron avait été pris à partie dans un bar de Saint-Denis par trois individus. Après l'incident, il avait lâché sur son compte Twitter : « Cette ville a vraiment besoin d'ordre, et on va en mettre ». Une phrase qui vient s'ajouter aux nombreuses insinuations. Sur ce même compte Twitter, Alexandre Benalla y avait ajouté une biographie pour le moins mystérieuse : « Être Dyonisien, ce n'est pas être né à Saint-Denis, c'est...