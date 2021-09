Alexandre Benalla jugé à Paris, trois ans après le scandale

A l'origine d'une tentaculaire affaire qui a éclaté à l'été 2018, l'ancien chargé de mission au cabinet d'Emmanuel Macron doit comparaître jusqu'au 1er octobre, à sept mois du premier tour de la présidentielle.

Aujourd'hui âgé de 30 ans et reconverti dans le privé, il est attendu à 13h30 au tribunal correctionnel pour une première audience consacrée aux questions de procédures et à un résumé des investigations.

Alexandre Benalla (C) portant un casque et Vincent Crase (C, G) empoignent un manifestant le 1er mai 2018 sur la place de la Contrescarpe à Paris ( AFP / Naguib-Michel SIDHOM )