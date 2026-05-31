Alexander Zverev veut se payer un joueur du Barça

Attention, un de Jong peut en cacher un autre. Alexander Zverev s’est qualifié pour les huitièmes de finale de Roland-Garros en dominant Quentin Halys vendredi soir (6-4, 6-3, 5-7, 6-2). L’Allemand fait désormais figure de favori du tableau masculin , qui a perdu de nombreuses têtes de série, dont Jannik Sinner et Novak Djokovic. Des surprises en pagaille, qui ont visiblement perturbé le géant, pas très au point au moment d’évoquer la concurrence.

« Je dois me concentrer sur les choses que je peux contrôler. Maintenant, je dois jouer contre Frenkie de Jong . Le reste ne m’intéresse pas » , a-t-il déclaré après son match, interrogé sur la pancarte de favori qu’on lui collait désormais. Alors non, Frenkie de Jong ne joue pas Roland-Garros. Il a suffisamment à faire avec la préparation de la Coupe du monde.…

QB pour SOFOOT.com