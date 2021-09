Alexander Nübel, le prix à payer

Fraîchement débarqué du Bayern Munich avec l'étiquette de "nouveau Manuel Neuer", Alexander Nübel déçoit. Tête de Turc attitrée des supporters monégasques, le gardien allemand encaisse plus de critiques que de buts, loin d'être toujours justifiées. Performer directement dans un nouveau pays avec une autre conception du poste et une défense qui ne parle pas sa langue à 24 ans, ça ne se fait pas les gants dans le nez.

On a tous besoin d'un Bruno Irlès

Juste après avoir défait ses valises en arrivant à Monaco, Alexander Nübel avait prévenu :C'était le 27 juin, et trois mois après, certains semblent déjà l'avoir oublié. Un peu pataud dans la gestuelle, le gardien ne rassure pas forcément sur le terrain, en ayant encaissé déjà 14 buts toutes compétitions confondues. Avec 54,5% d'arrêts, il est avant-dernier de Ligue 1 (devant Steve Mandanda) et réalise le pire démarrage de sa carrière. Une autre donnée, le, qui mesure la difficulté d'un arrêt face à un tir adverse, montre qu'il a encaissé 2,6 buts de trop. Dans la catégorie, il est 22de Ligue 1, juste devant Green, Desmas ou Bizot. De là à lui imputer le début de saison plus que raté de l'ASM, c'est beaucoup trop fort de café.Déjà, ce serait oublier le premier argument soulevé par Alexander Nübel lors de sa présentation : l'adaptation.Ces mots, c'est Flavio Roma qui les prononce, lui qui s'est accroché de 2001 à 2014 (avec un intermède de trois saisons au Milan). Mais avant d'émarger à 249 matchs sous le maillot princier, lui aussi a connu des débuts compliqués :"On a un souci parce que le gardien ne parle pas français."(défenseur central à l'époque, NDLR)"Laisse, j'ai, dégage."