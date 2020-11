Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alex Thomson désormais en tête Reuters • 13/11/2020 à 11:17









Alex Thomson désormais en tête par Samuel Messberg (iDalgo) Quatrième jour de course sur le Vendée Globe qui a débuté dimanche et c'est désormais le Britannique Alex Thomson qui est en tête de la course. Le skippeur de l'"Hugo Boss" devance désormais le doyen Jean Le Cam et son "Yes We Cam!" de près de 34,41 milles d'avance. Les premiers skippeurs approchent de Thêta où le vent est très élevé et où les écarts pourront s'accentuer fortement mais aussi se réduire. Le top 5 : Alex Thomson (Hugo Boss), Jean Le Cam (Yes We Cam!) 34,41 milles, Thomas Ruyant (LinkedOut) 38,17 milles, Kevin Escoffier (PRB) 67,68 milles et Nicolas Troussel (Corum L'Epargne) 69,68 milles.

