15/11/2023

Alex Song prend sa retraite

Légende.

« Mon voyage a commencé à Yaoundé quand j’étais enfant, en jouant sans crampons, pieds nus sur du gravier dur. Cela m’a donné la force et le courage de réussir. » Depuis, le petit de Douala a bien changé. Le milieu de terrain camerounais qui a démarré sa carrière du côté de Bastia a fait les beaux jours de Charlton, Arsenal, West Ham ou encore le FC Barcelone. Ce monsieur, c’est Alex Song, et il a décidé de mettre fin à sa carrière à 36 ans et avec 419 matchs au compteur.…

MD pour SOFOOT.com