Alex Dupont, le corsaire de Dunkerque

En s'éteignant à seulement 66 ans des suites d'une crise cardiaque, Alex Dupont n'a pas seulement laissé orphelin le football français d'une gouaille sans pareil. À Dunkerque, dans son fief, "c'est un phare qui vient de plonger dans le noir pour l'éternité", jure Jean-Pierre Scouarnec, président de l'USL Dunkerque. Chez Borel, au stade Tribut, dans l'ivresse du carnaval et jusque dans les boîtes de nuit de la côte belge où il enfilait ses habits de DJ, Sir Alex laissera une trace indélébile.

Alex Dupont, il était un Sir

"Même si on ne le voyait plus trop ces dernières années, c'était un vrai Dunkerquois avec cette fibre de la fête et du partage." Gérald Laridan, Corsaire

"Il ne concevait pas de louper le carnaval"

Rue Lhermitte, quartier de la Citadelle. En ce début août, un léger vent balaye la cité dunkerquoise, irradiée de rayons UV et gavée de Belges sur la digue de Malo-les-Bains. Le Phare, ex-Borel, bistro PMU, a le rideau baissé. Philippe Bialski, grand cousin et confident d'une vie d'Alex Dupont, ferme les yeux et remonte les aiguilles de l'horloge., lâche "Bibi" avec une poussière au coin de l'œil.(au moment des Trois Joyeuses, l'apogée du carnaval dunkerquois, N.D.L.R.)"vous picolez plus que les clients, vous dégagez"(rires)."Le carnaval et Alex Dupont, c'est l'histoire d'une vie, d'une transmission dès les bancs de l'école,, jure Alain Fairise, ancien de l'US Dunkerque (1965-1973) et enseignant d'EPS deau collège Guilleminot, dans le centre-ville.