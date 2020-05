Alex Dupont : "La médaille est toujours dans mes toilettes"

Les Forgerons étaient aussi des pionniers. Première équipe de L2 vainqueur de l'épreuve, en 2000, le FC Gueugnon fut aussi la première formation à venir à bout du PSG en finale de Coupe de la Ligue. La compétition va disparaître cette année, le club a déjà été liquidé (en 2011), mais toujours est-il que l'histoire des deux entités restera à jamais liée, tant l'exploit fut inattendu et colossal. C'était il y a vingt ans. L'occasion de prendre des news du guide des Jaune et Bleu de l'époque, "sir" Alex Dupont.

"Faut dire que là où j'ai entraîné, ce n'était pas toujours le soleil. C'étaient les Ardennes, c'était la Bourgogne, la Bretagne."

"Maintenant, même si le foot reste mon oxygène, j'ai une autre existence. Il existe une autre vie que le football. C'est une raison

Eh bien écoute, je me déconfine comme un mec de 65 balais. Bon, ça me permet de me sentir jeune, cette histoire, puisqu'il paraît que ça touche surtout les plus de 65 ans. Je fais gaffe. Normalement, à cette période, je suis au Sénégal, j'ai une baraque là-bas, à Saly. C'est une idée de Bruno Metsu à la base, mon pote d'enfance. Il m'avait dit :J'ai dit :Voilà comment j'ai atterri là-bas. Malheureusement, il nous a quittés, ce con-là. Je reviens habituellement en France, sur la Côte d'Azur, entre juin et fin octobre. Mais là, quitte à avoir le COVID, je préférais être soigné en France, tu comprends.C'est une excellente question, je te remercie de me l'avoir posée. Mais en posant la question, t'y as répondu. Dunkerquois d'origine, en effet, et faut dire que là où j'ai entraîné, ce n'était pas toujours le soleil. C'étaient les Ardennes, c'était la Bourgogne, la Bretagne. Bon, j'ai fait quelques mois à Ajaccio, sinon, tout s'est passé souvent au nord de la Loire. Donc j'ai pensé :Je me suis installé à La Turbie où je vois de temps en temps Didier (Deschamps) au padel.