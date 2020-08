Alex Dupont, il était un Sir

Vainqueur de la Coupe de la Ligue avec Gueugnon en 2000, héros à Brest, roi à Dunkerque, légende à Sedan, qu'il avait qualifié un jour pour la Coupe de l'UEFA, Alex Dupont est mort dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 66 ans d'une crise cardiaque. C'est un mythe qui disparaît.

Il y a quelques semaines à peine, Alex Dupont touchait du bois, mais assurait : "" La France vivait alors les premiers jours de son déconfinement et la légende jouait la sécurité, dans sa maison de La Turbie. Cette année, pas de Sénégal, où Dupont avait un autre pied-à-terre, à Saly, et où il devait à la base tuer une partie de sa retraite en compagnie de son ami d'enfance, Bruno Metsu. "", soufflait Sir Alex àfin mai, à l'heure de revenir sur les vingt ans de sa victoire en Coupe de la Ligue avec Gueugnon. Sacré destin. Ce con d'Alex Dupont a décidé de nous quitter à son tour, samedi matin, au lendemain de la dernière finale de Coupe de la Ligue de l'histoire et est décédé chez lui, d'une crise cardiaque, face à la mer. Peut-être pas de meilleur endroit pour un type qui aimait se décrire en enfant de Jean Bart, qui adorait "" bien qu'il aura passé la majorité de sa vie au nord de la Loire. "", se marrait encore Dupont, au printemps, avant d'évoquer sa nouvelle vie : "" Néanmoins, Alex Dupont n'avait pas totalement plaqué le foot et avait filé un coup de main pour le Mondial 2018 à Hervé Renard en allant superviser les adversaires du Maroc (l'Espagne, le Portugal et l'Iran). "