Alessio Zerbin, la belle histoire qui cache un vrai problème

Éjectée du prochain Mondial par la Macédoine du Nord, l'Italie entame sa reconstruction pour s'assurer de participer à la fête en 2026. Parmi les nouvelles têtes de la Nazionale, Alessio Zerbin incarne plus que quiconque les difficultés du football transalpin. Celui qui n'a pas encore connu la première division, en Italie ou ailleurs, symbolise le manque de profondeur qui frappe de plein fouet l'équipe de Mancini au moment d'entamer un nouveau cycle.

Zerbin dans le pied

Grimper de la Serie B à l'élite du football mondial, sans même faire un passage par la case Serie A : c'est ce qu'a fait Alessio Zerbin mardi dernier lorsqu'il a endossé pour la première fois la tunique italienne face à la Hongrie. Une ascension fulgurante pour le jeune attaquant de 23 ans, passé par le monde amateur et qui enchaîne les prêts en Serie B et C depuis son arrivée à Naples en 2017. Un véritable conte de fées qui n'est pas sans rappeler celui de Jonathan Clauss récemment appelé par Didier Deschamps en Bleus. Problème pour la: si le latéral lensois se voit récompenser de sa belle saison sous le maillot sang et or, le joueur prêté cette saison à Frosinone bénéficie lui surtout d'un réservoir offensif qui frise la panne sèche ces derniers temps de l'autre côté des Alpes.Au terme d'une saison à nouveau rythmée par un calendrier démentiel, qui impose à lade jouer cinq rencontres supplémentaires lors de cette dernière trêve internationale, certains pourraient arguer que la sélection de Zerbin permet à une poignée de ses collègues de profiter d'un peu de repos. Roberto Mancini a certes convoqué un groupe élargi afin de préparer au mieux la Finalissima… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com