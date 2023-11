information fournie par So Foot • 16/11/2023 à 10:33

Alessandro Florenzi sous le coup d’une enquête pour paris illégaux

C’était devenu un peu trop calme, cette histoire.

Après Nicolò Fagioli et Sandro Tonali, tous deux suspendus dans cette affaire, c’est au tour d’Alessandro Florenzi, défenseur de l’AC Milan, d’être sous le coup d’une enquête pour paris illégaux. Selon les informations de la Gazzetta , l’enquête est en cours depuis un petit moment déjà et avait été déclenchée dans la foulée de celles qui ont visé respectivement Fagioli, Tonali et Nicolò Zaniolo.…

