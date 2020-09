Alessandro Florenzi, le nouveau super latéral droit du PSG

À peine débarqué à Paris en prêt avec option d'achat, Alessandro Florenzi s'est montré à son avantage lors d'un Classique musclé, perdu par le PSG ce dimanche face à l'OM. Une éclaircie au milieu d'une soirée de cauchemar pour Paris, qui peut voir en Florenzi son présent et peut-être même son futur dans son couloir droit pour les années à venir.

Première réussie

Droit aux brutes

En l'espace d'une poignée de secondes, l'histoire entre Alessandro Florenzi et le Paris Saint-Germain aurait pu basculer dans une autre dimension. Dans un rêve éveillé. Son caviar destiné à Marco Verratti, étrangement seul au point de penalty, aurait mérité un meilleur sort qu'une (superbe) manchette de Steve Mandanda pour épilogue. Il aurait permis au PSG de se rendre le match facile, et potentiellement de ne pas perdre le fil. De ne peut-être pas perdre, aussi, une affiche qu'il s'était habitué à survoler une décennie durant. En seconde période, à la suite d'un mouvement amorcé par Neymar, Florenzi aurait pu aussi se muer en passeur décisif si Pablo Sarabia n'avait pas flanché au point de penalty. Une autre possibilité au destin malheureux, qui n'a pas empêché les quelques milliers de fans présents de scander son nom au cœur du premier acte. Car au milieu de cette guerre totale, où le football fut relégué au second plan, Alessandro Florenzi s'est contenté de réussir sa première avec les Rouge et Bleu en toute simplicité. Cela peut paraître anecdotique, mais pour le PSG en ce début de saison, cela veut déjà dire beaucoup.Face à l'OM, dans son couloir droit, Florenzi a prouvé que l'on pouvait être performant deux jours à peine après avoir posé ses valises dans la capitale. Le Romain de naissance et de cœur a fait ce qu'il sait faire de mieux : jouer haut, et arroser la surface olympienne de centres précis pour la plupart. S'il est difficile de définir clairement quel est le meilleur poste de l'ancien capitaine des, cette première grosse heure de jeu à Paris a bien mis en évidence le caractère offensif de la nouvelle recrue parisienne.Dans une interview accordée auen avril, Florenzi tentait une introspection pour faire comprendre qui il est vraiment :