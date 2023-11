Alessandra Bianchi, il était une voix

Figure de référence du calcio en France, légendaire chroniqueuse de L'Équipe du Dimanche, fan absolue de Francesco Totti et de la Roma, Alessandra Bianchi s’est éteinte ce mardi à l’âge de 59 ans. Sa voix rauque et si singulière résonnera en nous à jamais.

Lorsqu’une figure familière s’en va sans dire mot, il ne reste plus qu’aux autres le profond silence qu’elle laisse derrière elle. C’est ainsi qu’Alessandra Bianchi, 59 ans, s’en est allée. Avec elle, c’est une part du calcio en France qui s’est éteinte. Celle qui appartenait aux nostalgiques. À celles et ceux qui attendaient le dimanche soir, affalés au fond de leur canapé, ce moment où sa voix rauque s’en allait chanter les louanges de la Roma de Francesco Totti sur le plateau de L’Equipe du Dimanche . « Chaque semaine, elle voulait en placer une sur la Roma, se rappelle avec émotion Darren Tulett. Même si la Roma avait fait 0-0 contre Empoli, elle voulait au moins montrer une image, une passe ou un contrôle de Totti. Avec le recul, on aurait dû en faire une chronique. » Un regret éternel, car Alessandra n’est plus là.

« Ale, c’était plus qu’une voix »

Pour son pendant anglais de L’EDD comme pour les autres, la nouvelle de sa disparition fut un choc. Chacun avait sa propre relation avec Alessandra Bianchi : pour certains, elle était une amie. Pour d’autres, une collègue. Pour la majorité silencieuse, c’était la voix de la Serie A au cœur des années 2000 quand le championnat italien luttait encore pour conserver sa suprématie. Alors évidemment, pour Alessandra, tout a commencé en Italie, à Rome. Cette tifosa romanista, qui fréquentait la Curva Sud, a fait son trou en 1999 au Corriere dello Sport . Mais une partie de sa tête était déjà en France, à Paris, qu’elle rallie en 2004 pour y mener une longue et riche carrière. L’Equipe , Le Parisien , RMC et surtout Canal + via L’Equipe du Dimanche à partir de 2005 : tous ont à un moment pu compter sur Alessandra Bianchi dans leurs rangs comme véritable ambassadrice du football italien.…

Tous propos recueillis par AC.

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com