Alerte rouge un jeudi noir !

Une allusion à Alerte rouge en Afrique Noire, titre parodique du prochain OSS 117, avec l'impayable Jean Dujardin... Sauf que pour les clubs français, on est dans la réalité ! Et elle consternante. Finie la C3, avec Sainté dézingué à son tour, après Rennes. En C1, Lyon surnage par miracle et Paris se plombe d'incertitudes.

VHS encrassées et souffle court

La montagne Ruff

Pour cette semaine européenne, la menace offensive adverse était clairement identifiée : Benzema pour le Real, Dzyuba pour le Zénith, Ziyech et Promes pour l'Ajax et enfin Morgan pour le Celtic. Et ils ont tous marqué ! Benz en a planté deux contre Paris au Bernabéu (2-2), Dzyuba qui avait déjà mis trois pions aux Gones en 2015-2016 a remis ça contre eux à Saint-Pétersbourg (2-0), les deux Ajacides ont marqué à Pierre-Mauroy face au LOSC (2-0) et le petit Écossais aussi avec un but au Celtic Park contre Rennes (3-1). Étudie-t-on encore vraiment l'adversaire en France ? À quoi servent les séances vidéo ? Accablant... Benzema esseulé a marqué de la tête (pourtant pas son point fort), et sur corner le très prévisible Dzyuba a sauté de dix centimètres pour placer aussi une tête tranquille, à peine gêné par Marcelo. Morgan a trompé Edouard Mendy dans le plus pur styled'antan : décalage côté gauche, débordement, centre en retrait et bing ! Dans sa formation d'entraîneur, Julien Stéphan a-t-il appris qu'il subsiste encore des particularismes culturels propres à certains pays de foot ?Autre constat glaçant : une condition physique encore globalement déficiente, relevée dès la première semaine européenne en pointant Sainté et Rennes, à la ramasse dans l'engagement face à La Gantoise et face au Celtic, et en insistant sur l'OL, inconsistant à dom face au Zénith (1-1). Impression confirmée tout au long de leur parcours continental et aggravée pour les Rhodaniens. Lyon n'y est plus ! Pressing, bloc conquérant, intensité dans les duels : tout ce qui faisait la force de l'OL européen a disparu. À Saint-Pétersbourg, une domination stérile de la moitié adverse ponctuée de centres dans les bras du gardien Kerzhakov a remplacé les terribles temps forts lyonnais d'autrefois.