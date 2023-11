Alerte rouge sur la Ville rose

Sur un petit nuage au printemps, Toulouse est retombé sur terre cet automne. Les Violets glissent dangereusement vers la zone rouge en Ligue 1, viennent d'encaisser dix buts en trois matchs, et la perspective de retrouver Liverpool ce jeudi n’a pas vraiment de quoi rassurer.

L’euphorie, c’est fini. Il y a encore deux mois de cela, le TFC accrochait le PSG au Stadium (1-1) et sabrait le champagne en découvrant qu’il défierait Liverpool en Ligue Europa, quatorze ans après sa dernière joute continentale. Semaine après semaine, le soufflé est néanmoins retombé. Au point de commencer à s’interroger sur la méthode Damien Comolli, qui a sacrifié Philippe Montanier sur l’autel de la data, à douter de Carles Martinez Novell et à s’inquiéter de la suite des événements, avec un petit point d’avance sur le barragiste, Metz, et un calendrier bien chargé par les échéances européennes.

« Un jeu dangereux »

L’équipe actuelle n’a plus rien à voir avec celle qui embrasait le Stade de France et ramenait la Coupe de France au Capitole. Dix des vingt joueurs qui étaient sur la feuille de match le 29 avril ont plié bagage, dont le milieu magique formé par les néerlandophones Van den Boomen, Dejaegere et Stijn Spierings (revenu par la fenêtre mi-septembre). « Il faut avoir un bon mélange de jeunes et d’expérimentés. Quand tu perds tous tes cadres, toute l’ossature, c’est bizarre. Je ne juge pas les gens, mais c’est un jeu dangereux , avertissait Dejaegere, l’ancien capitaine. La data a déjà fait ses preuves, mais parfois, elle n’a pas marché non plus. » Le Téf’ a signé quelques coups intéressants sur le marché, mais a indéniablement perdu en qualité. Il reste aussi sous-équipé en matière de profondeur de banc, ce qui ne facilite pas la tâche avec l’enchaînement des matchs.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com