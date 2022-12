Alerte orange neige et verglas dans 33 départements de la moitié nord

Une femme marche dans une rue enneigée de Lyon, sud-est, le 13 décembre 2022 ( AFP / JEFF PACHOUD )

De la Bretagne à l'Alsace en passant par la région parisienne, 33 départements de la moitié nord étaient placés mercredi en alerte orange à la neige et au verglas, avec un risque élevé de perturbations dans les transports comme celles enregistrées la veille dans l'est du pays.

Les prévisionnistes redoutaient notamment que l'arrivée de cette perturbation par l'ouest ne provoque des pluies verglaçantes dans le sud de la bande placée en vigilance orange, qui s'étend de la pointe bretonne (à l'exception du Finistère) au Rhin.

Dans le nord de cette zone de vigilance, "la neige devrait dominer (...) avec une quantité au sol généralement voisine de 2 à 5 cm", voire jusqu'à 10 cm "très ponctuellement" mais des pluies verglaçantes restent possibles localement, précisait Météo-France.

18 autres départements sont placés en vigilance jaune pour la neige et le verglas.

Anticipant ces difficultés, la préfecture d'Ile-de-France avait demandé mardi soir aux quelque 12 millions d'habitants de la région de limiter leurs déplacements et de privilégier le télétravail.

La route nationale 118 reliant Les Ulis (Essonne) au sud-ouest de Paris, aux pentes marquées et aux nombreux virages, a aussi été entièrement interdite à la circulation dès 22h00 mardi par le préfet. En février 2018, près de 2.000 personnes y avaient été bloquées par la neige toute la nuit.

Des arrêtés suspendant des transports scolaires tout ou partie de la journée de mercredi, ont été pris en Bretagne (Morbihan, Côtes-d'Armor, Ille-et-Vilaine) et en Normandie, en Alsace et en Lorraine, ainsi que dans plusieurs départements d'Ile-de-France..

Outre la circulation routière et potentiellement celle des trains, le trafic aérien risquait aussi d'être "fortement perturbé" mercredi au départ et l'arrivée des aéroports parisiens d'Orly et de Roissy-Charles De Gaulle, selon la Direction générale de l'aviation civile (DGAC).

"Environ 25% des vols à Orly seront annulés ce mercredi et environ 20% des vols sur Roissy", a précisé le ministre des Transports, Clément Beaune. Ce dernier a aussi appelé à "privilégier le télétravail".

A Paris, la municipalité a indiqué à l'AFP que ses services, "pour anticiper et gérer au mieux cet épisode neigeux", ont dès mardi après-midi "déclenché des opérations de salage sur l’ensemble de Paris pour traiter un réseau de 600 km de voies prioritaires: voies empruntées par les bus, pistes cyclables, voies en pente, voies majeures, voies rapides (périphérique et ses bretelles, quai de Bercy)".

"Le risque de phénomènes glissants est élevé sur l'ensemble des départements en orange, avec une incertitude sur la nature exacte des précipitations", prévenait Météo-France dans son bulletin mardi soir.

- Trois morts en Bourgogne -

Les intempéries qui ont frappé une partie du pays dans la nuit de lundi à mardi ont fortement perturbé la circulation routière et ferroviaire en Auvergne-Rhône-Alpes et en Lozère, tandis que trois personnes sont mortes en Bourgogne dans des accidents de la route distincts.

Carte des départements concernés par une alerte vigilance orange émise par Météo-France sur les risques liés à la neige et au verglas pour la journée de mercredi ( AFP / )

En Saône-et-Loire, un automobiliste est mort après avoir percuté un poids-lourd, sur l'A39 reliant Dijon à Bourg-en-Bresse (Ain), ont précisé les pompiers. Et deux chauffeurs routiers sont décédés dans la collision frontale de leurs camions sur la RD 975, à la sortie de Romenay.

"Malgré la rotation sans interruption des engins de salage", un phénomène de "chaussées glissantes" avait provoqué la fermeture pendant plusieurs heures de la circulation sur l'autoroute A7 entre Bourg-lès-Valence et Tain-l'Hermitage (Drôme) en direction de Lyon, selon Vinci Autoroutes.

De nombreux bouchons ont également été constatés sur les grands axes de la région Rhône-Alpes-Auvergne, selon Bison Futé.

Dans la métropole de Lyon, tous les autobus étaient restés au dépôt une bonne partie de la matinée de mardi pour éviter des accidents.

Pour les TER, les conditions météorologiques avaient "impacté la totalité des lignes de la région (mardi) matin" avec "de nombreux retards et suppressions", selon la SNCF.