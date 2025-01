Alerte cyclonique à Mayotte: "rien n'est laissé au hasard", assure Valls à l'AFP

Cette image satellite de l'Agence spatiale européenne (ESA) et de la Colorado State University-CIRA (CSU/CIRA) prise et diffusée le 11 janvier 2025 montre le cyclone Dikeledi s'approchant de Mayotte, à l'ouest de Madagascar et à l'est du Mozambique ( Colorado State University-CIRA (CSU/CIRA) / - )

"Rien n'est laissé au hasard", a assuré samedi le ministre des Outre-mer Manuel Valls à l'AFP alors qu'une tempête tropicale menace l'archipel déjà fortement éprouvé il y a moins d'un mois par le cyclone Chido.

Ce nouvel épisode cyclonique baptisé Dikeledi devrait toucher l'île "dimanche matin". "Selon les schémas et les calculs qui sont établis, le sud et le sud-est de l'île pourraient être particulièrement exposés", a précisé M. Valls.

"Cependant, a-t-il ajouté, comme le nord" -déjà fortement impacté par Chido- "est plus montagneux et qu'il y a des risques de coulées et de submersion, on est également très attentifs" à cette partie de l'île.

"Rien n'est laissé au hasard par rapport à l'arrivée de ce cyclone", a insisté le ministre qui a évoqué des "pluies fortes et continues" et des vents pouvant souffler jusqu'à 110 km/h.

Sept cent personnels de la Sécurité civile sont notamment mobilisés sur ce territoire français de l'océan Indien, a-t-il souligné.

Des messages en français mais aussi en shimaoré et en kibushi, deux langues régionales de Mayotte, ont été diffusés à la radio et à la télévision pour alerter la population. "Le relais religieux a été utilisé avec les prières de vendredi", ainsi que les réseaux sociaux, notamment Facebook, a également indiqué M. Valls qui s'est félicité de "la coordination" et de "l'anticipation" des services de l'Etat, élus locaux et secours.

Le ministre a également assuré être "très attentif" à l'état des réseaux et télécommunications. "Il y a un dispositif spécial de mise à l'abri des antennes pour qu'on puisse vite les réutiliser après le passage du cyclone", a-t-il dit.

Concernant les hébergements d'urgence, "on a 71 centres identifiés et prêts", un chiffre qui devrait augmenter "dans la journée", selon lui.

"Et il y a ce qu'on appelle la stratégie +d'aller vers+, aller vers les sites prioritaires dans les quartiers précaires pour aller voir là où il pourrait y avoir des populations qui n'auraient pas été totalement informées", a-t-il souligné.

Côté transports, outre l'arrêt des ferries déjà annoncé par la préfecture, "l'aéroport sera fermé à 18H00" (heure locale, 16H00 heure de Paris), a précisé le ministre.

Quant à la rentrée scolaire, "on a décalé d'une journée à ce stade la rentrée administrative", soit "mardi pour les enseignants et le 20 pour les élèves", a-t-il poursuivi.