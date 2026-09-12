Alerte chevilles : le Paraguay prolonge son sélectionneur

Alfaroule. Débarqué en août 2024 au Paraguay [voir So Foot n°237], le sélectionneur Gustavo Alfaro prolonge avec le Paraguay . Kylian Mbappé et les Bleus ont accueilli cette nouvelle en pensant à leurs malléoles : le contrat de l’Argentin s’étend désormais jusqu’à la fin des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde 2030. Selon plusieurs médias paraguayens, il sera même automatiquement prolongé en cas de qualification pour le Mondial du centenaire.

Ce qui ne devrait pas être trop compliqué : sur le plan sportif, la zone sud-américaine offre six qualifiés (et un barragiste) pour le tournoi. Aussi, en attendant les délibérations de la FIFA, le Paraguay devrait même organiser un ou plusieurs matchs de l’édition 2030 du Mondial et serait donc directement qualifié comme pays hôte. Cet été, le Paraguay a retrouvé la Coupe du monde après seize ans d’absence et a fait tomber l’Allemagne aux tirs aux buts en seizièmes de finale.…

UL pour SOFOOT.com