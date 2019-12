Alerte aux vents violents des Pyrénées au Centre-Est, risque d'inondations dans le Sud-Est

Des vents violents vont souffler dans 16 départements des Pyrénées, du Massif central et jusqu'à la Bourgogne, avec des rafales pouvant atteindre 200 kilomètres/heure en haute montagne ( AFP / GEORGES GOBET )

Des vents violents vont souffler sur 16 départements des Pyrénées et du Centre-Est, avec des rafales pouvant atteindre 200 kilomètres/heure en haute montagne, tandis que d'importantes précipitations menacent une nouvelle fois le Sud-Est du pays.

Selon Météo France, un "violent coup de vent de sud d'une intensité rare", qui survient "moins d'une fois par an", a commencé à toucher les Pyrénées, avec des pointes de 130 à 150 km/h en altitude.

Elles pourront atteindre 180 à 200 km/h en haute montagne et 100 à 120 km/h dans les vallées durant la première partie de la nuit, avant une accalmie progressive.

Dans le Centre-Est, l'épisode touchera d'abord l'Auvergne, avec des rafales de 100 à 120 km/h sur le relief, puis la Bourgogne avec des pointes à 110 km/h, et plus au sud l'Isère et la Drôme qui resteront touchées par des vents qualifiés de "tempétueux" dans la journée de vendredi.

Carte des départements placés en vigilance météorologique par Météo France, jeudi 19 décembre 2019 ( AFP / )

Les 16 départements concernés sont l'Ain, l'Allier, l'Ardèche, l'Ariège, le Cantal, la Côte-d'Or, la Drôme, la Haute-Garonne, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône et la Saône-et-Loire.

Dans le Sud-Est, Météo France a également placé les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et le Var en alerte orange face à l'abondance des pluies tombées depuis l'après-midi et qui devraient rester soutenues jusqu'à vendredi soir.

Les prévisions font état de cumuls de 60 à 80 millimètres (60 à 80 litres d'eau au mètre carré) en moyenne sur les trois départements, pouvant atteindre 120 mm sur les reliefs des Alpes-de-Haute-Provence, et 150 mm dans les Alpes-Maritimes. Un risque élevé d'avalanches, de niveau 4 sur 5, est par ailleurs signalé dans le massif du Mercantour.

Ces prévisions météorologiques ont conduit les autorités à suspendre les transports scolaires et à fermer les établissements durant la journée de vendredi dans les Alpes-Maritimes. Les déplacements sont déconseillés.

Depuis fin novembre, deux épisodes méditerranéens intenses, cumulant fortes pluies, vent et crues, ont frappé la région, faisant 13 morts.

