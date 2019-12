Alerte à la roquette en Israël : Netanyahou évacué de la tribune

Le meeting de Benyamin Netanyahou a failli tourner court. Au soir du mercredi 25 décembre, le Premier ministre israélien, en pleine campagne pour les primaires de son parti le Likoud ? dont les élections se tiennent ce jeudi 26 décembre - a dû être évacué d'un rassemblement électoral à Ashkelon, dans le sud du pays. En cause, une roquette tirée depuis la bande de Gaza, qui visait la région où se trouvait celui que ses supporters surnomment « Bibi ».Lire aussi Israël : génération « Bibi »Sur une vidéo diffusée par la chaîne de télévision publique Kan 11, un agent de sécurité s'approche de Benyamin Netanyahu et l'informe d'une « alerte rouge ». Le Premier ministre salue alors l'assemblée, constituée d'une centaine d'électeurs membres du Likoud, avant d'être évacué avec son épouse Sara. Une autre vidéo circulant sur les réseaux sociaux, et partagée notamment par Reuters, montre le chef d'État souriant après être revenu sur la scène, sous les applaudissements de ses partisans.Dans un communiqué, l'armée israélienne affirme que le projectile « a été intercepté par le système de défense Dôme de fer ». Quelques minutes plus tôt, les sirènes retentissaient dans la ville d'Ashkelon, qui se situe à 12 kilomètres de la bande de Gaza, et où se trouvait Benyamin Netanyahou. Quelques heures après le tir de roquette, l'aviation israélienne a mené des frappes de représailles dans l'enclave palestinienne,...