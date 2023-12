Aleksander Čeferin charge la Superligue

Superligue 1- 1 UEFA

Après la claque encaissée ce 21 décembre avec la décision de justice autorisant la tenue de la Superligue de football, l’UEFA et son président Aleksander Čeferin reviennent à la charge pour détruire le projet avant même sa naissance. Lors d’une conférence de presse donnée en début d’après-midi, après celle d’A22 Sports (société en charge du projet Superligue), le président de l’UEFA s’est montré très offensif avec le projet et les clubs le constituant. Très confiant quant à la solidité de sa ligue et de son système il « espère que leur fantastique compétition commence le plus tôt possible… avec deux clubs. J’espère qu’ils savent ce qu’ils font, mais je n’en suis pas si sûr » . En effet, pour l’instant seuls le FC Barcelone et le Real Madrid adhèrent au projet. « Nous n’allons pas essayer de les stopper, j’ai vu aujourd’hui des articles de presse de supporters anglais l’appeler « La Ligue des Zombies », ils peuvent créer ce qu’ils veulent » , a souri le Slovène.…

QF pour SOFOOT.com