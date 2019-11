Alcool : salariés de Ricard, ils dénoncent «la pression permanente» pour boire au travail

« Les médecins m'ont dit que l'alcool m'avait grillé les neurones, j'ai des hallucinations et j'entends des voix »... Trois témoins, deux anciens commerciaux de Ricard, et une autre toujours en poste, dénoncent une «pression permanente» au sein de leur entreprise - qui le dément - pour boire au travail. L'un d'eux a affronté en septembre son ancien employeur devant les prud'hommes. La décision sera rendue à la fin du mois. Une consommation d'alcool excessive, racontent-ils, qui les a rendus dépendants et malades. «Le médecin m'a dit : si vous continuez comme ça, dans trois ans, vous êtes morte»Amélie, commercialeSon ton jovial tranche avec ses mots violents. « Je suis broyée, anéantie », répète Amélie (le prénom a été modifié). Pendant plus d'une heure, cette commerciale, toujours en poste et sur laquelle nous ne donnerons aucun détail pour préserver son anonymat, explique comment, en travaillant chez Ricard, elle a peu à peu sombré dans l'alcoolisme. Elle résiste grâce à des « cachetons » pour « parler, tenir debout, vivre ».Elle est loin l'euphorie des débuts lorsque cette bonne vivante, amatrice de Ricard, est embauchée chez les « meilleurs », le « Graal », « son rêve ». Une fois dans la société, elle se plie vite au rituel du pastis, servi par ses collègues, à midi, après une réunion, le soir à l'apéritif. Puis avec les clients qu'elle rencontre. « C'est la culture de l'entreprise, si on dit non, on est mal vu ».A la fin de sa formation, sa fiche d'évaluation, raconte-t-elle, mentionne « résistance à un effort intense ». « Mes collègues, qui m'avaient observée boire, m'ont expliqué qu'ils avaient analysé ma réaction à l'alcool, si je tenais ou non. La case était cochée ».«De quoi tu te plains ? T'es payée pour faire la fête»Pour tenir, Amélie vide ses verres dans les plantes. Mais elle prend goût à cet esprit de fête, avec sa ...