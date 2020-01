Alcool : « Les femmes se cachent pour boire et ne consultent pas »

Cécile, 41 ans, a commencé à boire pendant ses études d'ingénieur. Aujourd'hui, elle boit tous les soirs de la semaine, « avec des copines, des potes ou des potes de potes ». « Il faudrait que je sorte moins, mais les afterworks me permettent une décompression totale ! » dit-elle. Nathalie, 47 ans, abstinente depuis six ans, a commencé par un verre de vin, seule, le soir, quand sa fille était couchée en attendant le retour de son mari. « Ce verre deviendra deux, puis trois, puis la bouteille, en plus des anxiolytiques et des somnifères. [...] J'ai honte, et je me sens affreusement coupable, avoue-t-elle. Un homme qui boit est un bon vivant, une femme, c'est une moins que rien et une mauvaise mère.? » Leila, 47 ans, multipliait les cachettes pour dissimuler ses bouteilles quand elle n'avalait pas du parfum, de l'alcool à 70° ou de l'eau de Cologne? « Je me défonçais en cachette comme une droguée. Personne ne le voyait. Puis ça a augmenté, je finissais bourrée et mon mari le voyait, les enfants aussi », témoigne-t-elle.Ces femmes ont confié au docteur Laurent Karila leur rencontre avec l'alcool, cet « amant diabolique », comme l'appelle l'une d'elles, puis leur descente aux enfers : licenciement, divorce, voire perte de la garde de leurs enfants? Dans son livre L'Alcoolisme au féminin*, le psychiatre spécialisé dans l'addictologie à l'hôpital Paul-Brousse (Val-de-Marne) met le doigt sur un sujet encore tabou et...