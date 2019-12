Alcool au volant : faut-il généraliser l'éthylotest antidémarrage ?

Entre quinze et vingt morts. Voilà le décompte morbide fait chaque année sur le compteur des victimes de la route après la nuit de la Saint-Sylvestre. Insupportable pour les proches et les familles qui restent à jamais marquées par la perte soudaine d'un fils, d'une amie ou de parents. Insupportable à la lecture des résultats de l'enquête réalisée par le comparateur d'assurances Quel-assureur.com auprès de plus de 2200 conducteurs : 11 % des personnes interrogées avouent qu'elles prendront le volant malgré une alcoolémie sans doute trop élevé après avoir fêté l'arrivée de la nouvelle année. 10 % admettent même qu'elles emprunteront des itinéraires secondaires afin de tenter d'éviter les contrôles.Face à ces comportements irresponsables, la grande majorité des Français se dit favorable à ce que l'on ait la main plus lourde durant les fêtes de fin d'année pour réprimer ceux qui conduisent en état d'ivresse. Et fait nouveau : « 59 % cautionnent l'idée de généraliser le système d'éthylotest antidémarrage (EAD) pour tous les véhicules. » Ce dispositif, obligatoire depuis 2015 dans les bus scolaires et autocars, empêche le démarrage du véhicule si le conducteur qui souffle dans l'appareil est ivre. Pourquoi l'imposer à ceux qui ne boivent pas ?Pour Anne Lavaud, déléguée générale de l'association Prévention routière, plus question d'attendre : « Cette technologie a fait ses preuves, il faut la généraliser dans tous les véhicules ». Mais à raison de 1000 à 1500 euros l'installation d'un EAD, certains y voient une fausse bonne idée. « Même si les prix des éthylotests baissent, pourquoi imposer à un conducteur qui ne boit jamais d'en installer un dans sa voiture ? » s'interroge le délégué interministériel à la sécurité routière Emmanuel Barbe.L'EAD est tout de même de plus en plus présent dans l'habitacle des contrevenants. Depuis septembre 2018, les ...