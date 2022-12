Albrecht Sonntag : " Il n'y a pas vraiment eu de boycott en Allemagne, plutôt une certaine indifférence "

Les faibles audiences enregistrées en Allemagne pendant les rencontres de l'équipe nationale au Qatar semblaient accréditer la thèse d'un boycott franc et massif de l'événement. Une hypothèse sérieusement remise en question par Albrecht Sonntag, sociologue allemand et professeur en études européennes à l'ESSCA.

"On a l'impression que ce football est devenu sale."

Le match contre le Japonsort de l'ordinaire, car il s'est déroulé un mercredi à 14 heures. Ce jour-là, l'ARD et la ZDF, qui diffusaient la rencontre en clair, ont remarqué que leur site de streaming avait été sursollicité, sans doute par des gens souhaitant suivre tout ça en douce depuis leur lieu de travail. Or, cela n'est pas pris en compte dans le calcul des audiences. Et puis, mine de rien, 17 millions de téléspectateurs, c'est certes une nette baisse par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir lors d'un grand tournoi, mais ça reste un chiffre important. Pour moi, cela prouve qu'il n'y a pas vraiment eu de boycott en Allemagne, plutôt une certaine indifférence.Dans un sondage réalisé par YouGov, j'ai constaté que 39% des personnes interrogées affirmaient que la première émotion ressentie après l'élimination avait été l'indifférence. C'est exactement le sentiment qui prédomine : le taux d'indifférence pour la Coupe du monde est plus élevé qu'auparavant.Déjà, il y a eu les révélations autour de l'attribution du Mondial 2006 , vécu comme un conte de fées en Allemagne, mais qui aurait été obtenu de manière peu transparente, pour ne pas dire louche. On a subi un désenchantement et on a l'impression que ce football est devenu sale : d'abord une Coupe du monde en Russie, maintenant au Qatar. Et en 2026, on fera brûler du kérosène pendant un mois dans des proportions encore jamais atteintes...