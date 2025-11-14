 Aller au contenu principal
Albi: 12 ans de prison pour un proxénète qui officiait depuis sa cellule
information fournie par AFP 14/11/2025 à 19:31

Albi: 12 ans de prison pour un proxénète qui officiait depuis sa cellule ( AFP / DAMIEN MEYER )

Un homme de 22 ans a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel d'Albi à 12 ans de prison pour traite d'êtres humains et proxénétisme aggravé depuis la cellule où il purgeait déjà une peine pour trafic de stupéfiants.

Il avait notamment contraint une jeune femme de 20 ans, toxicomane et souffrant de troubles psychiatriques, à se prostituer pendant six mois dans des conditions sordides. Elle devait ainsi enchaîner jusqu'à vingt passes par jour dans un appartement insalubre, sans sanitaires ni eau potable, tout en étant privée de sommeil et de nourriture, droguée, et constamment surveillée par des hommes de main.

Ces derniers, cinq hommes âgés d'une vingtaine d'année ainsi qu'un quinquagénaire, ont été condamnés de peines comprises entre deux et quatre ans d'emprisonnement pour proxénétisme, tandis que l'ex-petite amie du chef de bande, qui organisait les rendez-vous avec les clients, a été condamnée à six ans d'emprisonnement.

Le principal prévenu a continué, après son incarcération en août 2023 pour trafic de stupéfiants, à diriger son réseau depuis sa cellule.

C'est un appel anonyme qui a finalement permis à la police de découvrir la jeune femme. Une autre victime potentielle avait été identifiée par les enquêteurs, avant de se volatiliser.

