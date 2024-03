Alberth Elis est sorti du CHU

Victime d’un grave traumatisme crânien le 24 février dernier après un choc tête contre tête lors du match entre Bordeaux et Guingamp (1-0), Alberth Elis avait été hospitalisé au CHU Pellegrin de Bordeaux le soir de la rencontre pour y être plongé dans le coma. Son pronostic vital n’étant plus engagé, il a pu sortir de l’hôpital, a annoncé l’entourage du joueur et le club au quotidien Sud-Ouest . « Son état de santé s’améliore petit à petit. Il faut toujours rester prudent, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Il reste encore du chemin à parcourir », a annoncé un proche du joueur.

Ces derniers jours, son état montrait des signes d’espoir, Elis retrouvant la parole, et plusieurs joueurs et membres du staff pouvant lui rendre visite dans sa chambre d’hôpital. Albert Riera, son entraîneur, et son directeur sportif, Admar Lopes, continuent de se rendre régulièrement à son chevet. Ce mercredi, Elis a pu être transféré dans une clinique privée de la métropole bordelaise, « un endroit plus adapté pour sa rééducation sur le long terme » , précise son cercle proche.…

QF pour SOFOOT.com