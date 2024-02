information fournie par So Foot • 25/02/2024 à 10:01

Alberth Elis a été opéré de la boîte crânienne

Des premières nouvelles rassurantes.

Ce samedi, à l’occasion de Bordeaux-Guingamp, le Hondurien Alberth Elis a rapidement été victime d’un choc à la tête, qui l’a contraint à être évacué sur civière, hospitalisé puis placé dans un coma artificiel. Quelques heures plus tard, des échos tombent et sont plutôt positifs : le joueur a été opéré dans la nuit avec succès de la boîte crânienne, comme l’annonce France Bleu Gironde. Sa famille ainsi que les dirigeants bordelais, Gérard Lopez et Admar Lopes notamment, sont au chevet de l’attaquant, désormais en salle de réveil du CHU de Bordeaux.…

AL pour SOFOOT.com