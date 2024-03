information fournie par So Foot • 10/03/2024 à 00:34

Albert Riera sur QRM : « S’ils disent qu’ils ont joué pour gagner, ils mentent »

Riera bien qui Riera le dernier.

Avec deux victoires lors de ses quatre derniers matchs, Bordeaux semblait sur une pente ascendante. Mais ce samedi soir, le duel face à QRM (18 e , 27 points) s’est terminé par un piteux 0-0 qui laisse les Girondins englués à la treizième place. De quoi provoquer l’agacement du trashtalkeur Albert Riera, en conférence de presse : « Je ne veux manquer de respect à personne, tout le monde joue avec ses armes, mais, désolé, s’ils disent qu’ils ont joué pour gagner, ils mentent » , a déclaré le coach bordelais. Pas sûr que les Normands prétendent le contraire, eux qui terminent la rencontre avec 33% de possession et, en tout et pour tout, six tentatives, dont une seule cadrée.…

JD pour SOFOOT.com