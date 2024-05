information fournie par So Foot • 02/05/2024 à 16:05

Albert Riera reproche aux Lavallois d’avoir garé le bus

Malgré ses 20 % de possession, Laval a plus frappé au but que Bordeaux.

Pourtant, cela n’empêche pas Albert Riera de ramener sa fraise. En conférence de presse avant Bordeaux-Ajaccio, le coach espagnol a évoqué le match qui pourrait permettre aux Girondins d’assurer leur maintien. Le technicien sera en tribune après avoir été exclu ce samedi face à Laval. « Je serai en contact avec mon assistant, assure Riera. On a bien préparé le match. On a les idées très claires sur ce qu’on doit faire, et j’espère qu’ils n’auront pas besoin de moi. » …

VD pour SOFOOT.com