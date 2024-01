Albert Riera : « On n’est pas Valenciennes, on a la qualité pour faire plus de quatre passes d’affilée »

Albert Riera : « On n’est pas Valenciennes, on a la qualité pour faire plus de quatre passes d’affilée »

Riera bien qui Riera le dernier.

Les Girondins de Bordeaux (13 es de Ligue 2), entraînés par Albert Riera depuis trois mois ont gagné à domicile ce mardi contre la lanterne rouge Valenciennes (3-1), plus de deux mois toutes compétitions confondues après leur dernière victoire au Matmut Atlantique. Après le match, l’Espagnol de 41 ans ​s’est permis une comparaison qui risque de faire jaser les Valenciennois, en conférence de presse d’après-match : « À la mi-temps, ce que j’ai dit à mes joueurs c’est que nous, on n’est pas Valenciennes. On est Bordeaux. Nous, on ne joue pas à la loterie. On n’est pas Valenciennes avec tout le respect que je leur dois. On a la qualité pour faire plus de quatre passes d’affilée. On en fait dix ou douze, on fait bouger le ballon d’un côté à l’autre. » Après cette causerie, les Girondins ont corrigé le tir, marquant trois buts lors du second acte, pour le plus grand plaisir de leur coach.…

JBC pour SOFOOT.com