Albert Riera, le globe-moqueur

Depuis son arrivée sur le banc de Bordeaux en octobre, Albert Riera s'illustre par ses sorties médiatiques remarquées et ses bisbilles avec quelques homologues français du championnat de Ligue 2. Au-delà du personnage déroutant et parfois agaçant, il y a un entraîneur sous influence espagnole et guidé par une certaine ouverture au monde.

Il n’est là que depuis cinq mois, mais il s’est déjà imposé à sa manière comme un personnage incontournable de la Ligue 2. Il y avait Albert Riera le joueur, plutôt élégant et passé par Bordeaux, Liverpool ou encore l’Espanyol Barcelone ; il y a maintenant l’entraîneur, dont la communication fait des étincelles dans l’antichambre du football français. Au point que l’UNECATEF, le syndicat des coachs en France, a dû siffler la fin de la récré entre le technicien espagnol, nommé sur le banc des Girondins le 12 octobre, et son prédécesseur David Guion. « Le respect de ses collègues devrait être la règle d’or de notre métier » , pouvait-on lire dans le communiqué. Seulement, Riera n’est pas du genre à dire ce qu’il ne pense pas.

Clashs en stock

Celui qui est désormais l’entraîneur de Troyes avait dit ne jamais avoir vu quelqu’un d’ « aussi irrespectueux de ses collègues » après que Riera a ouvertement lancé qu’il ne pouvait « pas apprécier ce qu’il y avait avant » , c’est-à-dire le travail effectué par Guion et son staff au Haillan. La suite s’est passée sur Instagram, où l’Espagnol en a remis une couche ( « Un menteur est attrapé plus tôt qu’un boiteux…» ), renforçant un peu plus sa réputation de machine à punchlines de la L2. Il n’y a pas de langue de bois quand Riera se présente devant la presse. Il peut lâcher « on n’est pas Valenciennes, on a la qualité pour faire plus de quatre passes d’affilée » après un succès contre VA, ou encore assurer connaître 25 systèmes de jeu différents pour son équipe.…

