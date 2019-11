Albanie-France : Varane et Deschamps invitent Mbappé à jouer plus collectif

Comme l'habituel capitaine Hugo Lloris, actuellement blessé, Raphaël Varane pèse chaque mot lorsqu'il vient s'exprimer en conférence de presse. Mais le défenseur central du Real Madrid sait aussi faire passer des messages. C'est le cas de ses déclarations, ce samedi, au moment de commenter la prestation de Kylian Mbappé contre la Moldavie (2-1). Un match où le génie parisien a sans arrêt cherché le coup dur, quitte à verser dans l'individualisme.« Il pouvait faire mieux, il le sait, a commencé Varane. C'est un joueur qui a énormément de qualités. Sur le terrain, il doit parfois choisir entre ses qualités. Il a la capacité d'aller très vite, de créer des décalages, de jouer avec ses coéquipiers. Ce qu'il faut, c'est qu'il réussisse à avoir du liant avec ses coéquipiers. C'est ce qu'il essaie de faire et qu'il aurait pu mieux faire sur le dernier match. »Le Madrilène ne veut pas se montrer trop dur, mais rappelle l'âge de Mbappé (20 ans), ce que ce dernier apprécie rarement : « Sur l'implication et l'envie, on ne peut rien lui reprocher. C'est encore un jeune joueur, il sait faire tellement de choses que parfois il doit choisir parce qu'il ne peut pas tout faire en même temps. »« Contre la Moldavie, il a beaucoup tenté, peut-être un peu trop »Didier Deschamps, qui avait rappelé Kylian Mbappé à l'ordre dans le vestiaire du stade de France à la mi-temps, comme il l'a parfois fait au cours de la Coupe du monde, a adressé un message assez similaire à son attaquant prodige. « Kylian a toujours cette capacité de faire la différence à lui tout seul, souligne le sélectionneur. Il y a une prise de risque parce que ce sont sur des actions individuelles. Il faut trouver un juste milieu. » Ce que le Parisien n'a pas réussi jeudi.« Kylian s'est toujours inscrit dans un collectif, enchaîne Deschamps. Ce sont des situations de match, où il faut faire le choix entre faire un dribble ou ...