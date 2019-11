Albanie-France : les Bleus vont essuyer les plâtres du nouveau stade de Tirana

L'Air Albania Stadium de Tirana avait encore des airs de chantier samedi 16 novembre, à la veille de la réception de l'équipe de France, en éliminatoires de l'Euro 2020. Des centaines d'ouvriers étaient à pied d'œuvre pour livrer l'enceinte ultramoderne de 22 000 places, située en plein cœur de la capitale albanaise à l'emplacement de l'ancien stade Kombetare, dont seuls les escaliers monumentaux ont été conservés. Derrière le marbre blanc se dresse un vaisseau tout de rouge vêtu - la couleur du pays -, surplombé par une tour de 25 étages. Le plus haut édifice de la ville sera à terme un hôtel de luxe mais en attendant, les étages ne sont que des grands espaces de béton nu...Il y a trois semaines, une délégation de l'UEFA a pâli en découvrant le retard pris par les travaux. Mais l'Albanie avait trop envie d'inaugurer sa nouvelle enceinte, qui affichera évidemment complet, alors que plus de 60 000 demandes de billets avaient été effectuées. Un record pour ce petit pays de moins de 3 millions d'habitants.Ciment frais et fils électriquesLes Bleus ont donc découvert une pelouse splendide au milieu d'un stade totalement fermée, où l'ambiance s'annonce bouillante. Les vestiaires des équipes ont reçu un soin particulier et Raphaël Varane et sa bande ont découvert des équipements dignes des standards des plus beaux stades d'Europe. Depuis leur chambre d'hôtel jouxtant le stade, les champions du monde pouvaient cependant observer les ouvriers terminer de poser les joints des pavés du parvis ou installer les panneaux dont l'absence criante rendait la circulation particulièrement délicate.Au cœur du stade, il fallait aussi prendre garde à ne pas marcher dans des saignées remplies de ciment frais ou dribbler les fils électriques qui jonchaient le sol de certains couloirs. D'autres étaient encore étrangement plongés dans le noir tandis que les ascenseurs étaient tous soit hors-service, ...